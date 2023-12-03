حملة حازم عمر تلتقى "العمل الجماهيرى للشعب الجمهورى" وتؤكد أهميتها فى حشد المشاركة

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والنائب أحمد عاشور، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية- عضو هيئة مكتب بأمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمل الجماهيري بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب أحمد عاشور، رحب فيها بالحضور من أمانة العمل الجماهيري، مؤكدًا على أهمية الدور الذى ستلعبه الأمانة خلال هذه الأيام.

وجاءت كلمة للدكتور زاهر الشقنقيري، أوضح خلالها مدى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها كل أمانة داخل الحزب في الحشد، وبالتحديد أمانة العمل الجماهيري، لاسيما أنها من أكثر الأمانات التي تتواصل بشكل مباشر وفعال مع المواطنين.

ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال الأيام القليلة التي تفصلنا عن مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.