شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنسيقية تستكمل متابعتها للسباق الرئاسي على مدار الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثالث على التوالي، متابعتها لليوم الأخير من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، على مدار الـ 24 ساعة.

وتتابع غرفتا العمليات المركزية، والإعلامية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

غرفة عمليات التنسيقية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. جانب من الغرفة جانب من الغرفة