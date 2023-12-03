"واجب وطني" مسئولون وفنانون ولاعبون يشاركون في الانتخابات بالخارج

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إصرار الفنانين المصريين المتواجدين خارج مصر على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن قوة مصر الناعمة من مسئولين وفنانين ولاعبين، تلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل وعى المواطنين وتثقيفهم، تجاه قضايا المجتمع، لذلك تأتى أهمية مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، باعتباره واجبًا وطنيًا على كل المواطنين المصريين.

وأضافت: "ورغم وجودها خارج مصر، لحضور مؤتمر COP28، فى الإمارات، إلا أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أصرت على الذهاب إلى القنصلية المصرية فى دبى، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، كما شارك لاعب المنتخب المصرى ونادى أرسنال الإنجليزى محمد الننى ولاعب المنتخب المصرى ونادى بينديك سبور التركى أحمد حسن كوكا، وسارة الشامى لاعبة نادى أى سى ميلان الإيطالى، فى الإدلاء بأصوتهم فى الانتخابات".

كما أصر الفنانون المصريون المتواجدون خارج مصر على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، من خلال التوجه إلى سفارات مصر المختلفة والمشاركة الإيجابية، حيث أدلى الفنانون أحمد بدير، ولبلبة، وأشرف عبدالباقى، وإلهام شاهين، وبدرية طلبة، وايتن عامر، والشاعر الغنائى خالد تاج الدين، كذلك الإعلاميتان هالة سرحان وبوسى شلبى.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى عدد 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.