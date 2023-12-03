فريق من مركز لجرف ثلوج تابع لوزارة الاشغال ينقذ أشخاصاً عالقين على طريق عيناتا-الأرز

اشارت وزارة الاشغال في بيان، الى انه بعد توفر معلومات لدى مركز جرف الثلوج في عيناتا التابع لوزارة الاشغال العامة والنقل، عن وجود أشخاص عالقين على طريق عيناتا -الأرز، والذين كانوا قد صعدوا إليها عن طريق بعض المسارب الفرعية، قام على الفور فريق من المركز المذكور بالتوجه نحوهم، حيث عمل فوراً على مساعدتهم وإخراج سيارتهم بواسطة الآليات والمعدات المناسبة، وليتم تقديم ما يلزم لهم.

وذكرت وزارة الاشغال العامة والنقل بأنها لطالما تناشد باستمرار المواطنين جميعاً -وطيلة موسم الثلوج الحالي -بضرورة تقيّدهم بالمناشدات الصادرة عنها، وبالتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم سلوك الطرقات الجبلية في أوقات محددة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن مخالفة البعض لتلك المناشدات او التوجيهات، قد تشكل خطراً عليهم.

واوضح البيان إن وزارة الاشغال العامة والنقل تناشد أيضاً جميع المعنيين بضرورة إقفال جميع الطرق والمسارب التي يمكن للبعض سلوكها الامر الذي قد يشكل خطرا على حياة بعض السالكين، وخصوصا في حال وجود مرضى بينهم.