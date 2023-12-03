قوى الامن: توقيف سارق اطارات سيارات في فرن الشباك

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة إطارات السيارات في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان، كثفت شعبة المعلومات دورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات للعمل على توقيف المتورط فيها".

ولفتت الى انه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي أجرتها، توصلت الى تحديد هوية المشتبه فيه، وهو المدعو ف.م (من مواليد عام 1994، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج عملة مزيفة. وبتاريخ 24/11/ 2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في أثناء تنفيذ عملية سرقة إطارات سيارة نوع غولف في محلة فرن الشباك، وتم ضبط فان لون فضي يستخدمه لنقل الإطارات المسروقة. وقد تم ضبط أدوات السرقة (رافعة عفريت، مفتاح جنط، قطاعة وأحجار لسند السيارات)".

واوضح البيان بانه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة إطارات السيارات في محلة عين الرمانة وبخاصة السيارات من أنواع: كيا، مازدا، نيسان وغولف. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".