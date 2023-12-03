مصرع طفل وإصابة 5 في حادث تصادم شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأحد، في اصطدام مركبة "توكتوك" بسيارة ملاكي في قرية الصبريات بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم ملاكي مع "توكتوك" في قرية الصبريات مركز دشنا.

أسفر الحادث عن مصرع سائق التوكتوك (حدث) وإصابة 5 آخرين حالاتهم خطيرة، نُقلوا إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما حُرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.