سبحة وخاتم وصفحة تواصل تُسقط "الشيخ أحمد" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عامل مقيم بقرية منشأة الأخوة في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والترويج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات وردت إلى رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة حول "أحمد.ر.م" 37 عامًا - عاطل مقيم بقرية منشأة الأخوة في مركز أجا، أسس صفحة عبر "فيسبوك" تحت اسم "الشيخ أحمد"، يروج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة بمقابل مبالغ مالية.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتم تشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، وضُبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، وبحوزته "هاتف محمول - سبحة - خاتم وعدد 9 حوالات خاصين به من إحدى شركات تحويل الأموال بمبالغ مالية تتراوح بين 1500 و4000 جنيه".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف المحمول والسبحة والخاتم يستخدمها في أعمال السحر والشعوذة والدجل، والحوالات المالية تحصل عليها من بعض زبائنه.

حرر بذلك المحضر رقم 13389 جنح قسم ثان المنصورة وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.