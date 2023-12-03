شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد "تقاليع" المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقاليع المصريين في الخارج ثالث أيام انتخابات الرئاسة، مضيفة أن المصريين في الخارج لفتوا أنظار العالم أجمع أثناء مشاركتهم في انتخابات المصرية في الخارج، بطقوسهم وتقاليعهم التي ينفردون بها دون غيرهم، تعبيرا منهم عن "مصريتهم" وانتمائهم للوطن وذلك أثناء التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت التنسيقية أنه تعبيرا منها عن حبها لمصر وسعادتها بالعملية الانتخابية، حرصت سيدة مصرية فى روما على تصنيع الحلويات المصرية الشرقية في "الصواني البلد" لتوزيعها على أبناء الجالية فى اليوم الثالث من التصويت بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، لإضفاء جانب من البهجة على أبناء الجالية خلال المشاركة فى العرس الديمقراطى.

وتابعت :"وفي فرنسا أبتكر مواطن مصري نوعا جديدا من التقاليع، حيث ارتدى الزي الفرعوني وذلك أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة باريس، ليلفت أنظار جميع من يراه، عبر أبناء الجالية المصرية في دبي عن سعادتهم بالمشاركة انتخابات الرئاسة 2024، وأثناء التصويت في اليوم الثالث والأخير في التصويت أمام القنصلية المصرية بدبي، نشدوا الأغاني الوطنية على أنغام المزمار والطبل البلدي".

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.