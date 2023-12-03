برلمانيون: المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية تكشف وعيهم بأهمية الاصطفاف

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القاهرة - سامية سيد - أكد برلمانيون، على أهمية احتشاد المصريين بالخارج والتي بعثت برسائل واضحة للداخل والخارج، وكشفت وعي المصريين بطبيعة ما تواجهه مصر من تحديات.

ومن جانبه أعرب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان عن سعادته بالمشاهد الرائعة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى وهم يرفعون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام لجان الاقتراع، معتبراً أن هذه المشاهد الرائعة التى أبهرت العالم كله بمثابة دليل قاطع على وعى المصريين بالخارج من أبناء مصر الشرفاء، بالرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة

وأشاد " مسعود " بنجاح الحكومة بصفة عامة والهيئة الوطنية للانتخابات بصفة خاصة فى كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.

وأكد أن المصريين بالخارج نجحوا فى أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر موضحاً أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري.

واعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج وذلك لليوم الثالث على التوالى بمثابة دليل قاطع على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية، مثمناً الحرص الكبير والمشاركة الواسعة من ابناء مصر بالخارج وإعلان تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسى

ووجه " شمس الدين " التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعث الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم على جهودهم الناجحة فى تقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج على اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، مؤكداً أن المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصرى أصبحوا بمثابة سفراء للوطن بالخارج وقدموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطنى ولبلدهم.

كما أشار إلى أن المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على الوعى الكبير الذى يتمتع به أبناء مصر بالخارج ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات.

ووجه كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم على رفع علم مصر وصور الرئيس السيسى خلال مشاركتهم فى هذه الانتخابات في هذا التوقيت المهم الذى تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

بينما ثمن حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، نجاح الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات فى تذليل مختلف العقبات أمام ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي والإجابة على مختلف استفساراتهم المتعلقة بسير العملية الانتخابية، موجهاً التحية والتقدير لجميع ابناء مصر بالخارج الذين أعلنوا تأييدهم ودعهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات.

وقال " المير" إن المصريين بالخارج حرصوا على تلبية نداء الوطن بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي حظيت بمشاركة واسعة من كافة الأطياف خاصة السيدات اللائي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالإضافة لمشاركة كبار السن وذوي القدرات الخاصة خاصة أن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتعين على الجميع التفاعل معه للمساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وأضاف أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية ولليوم الثالث على التوالي تأتي فى إطار إدراكهم المصريين فى الخارج لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن وأن الجميع يد واحدة أمام مؤامرة تحاك ضد الدولة وأمنها القومي.