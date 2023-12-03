القسام: انسحاب 70 بالمئة من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة والعملية البرية تتركز بالجنوب

اعلن مصدر قيادي في كتائب القسام عن "انسحاب 70 بالمئة؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة". ولفت القيادي في القسام الى ان "الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين". واوضح بان العملية البرية الإسرائيلية تتركز جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال.

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