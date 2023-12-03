رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: العمليات في جنوب غزة لن تكون أقل قوة من شمالها

اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي خلال زيارة لمقر فرقة غزة التابعة للقيادة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، بانه "صباح أمس بدأنا نفس التحرك في جنوب قطاع غزة"، مشددا على أنها "لن تكون أقل قوة" من العمليات شمالي القطاع، حيث نزح نحو مليون فلسطيني ودمر الجيش الاسرائيلي البنية التحتية في الكامل واستهدف المشافي ومقار المؤسسات المدنية.

واكد هليفي إن الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات في شمالي قطاع غزة و"يعمقها"، وادعى أن الجيش الاسرائيلي "فكك كتيبتين لحماس في شمال قطاع غزة"، وأضاف أنه "لم ننته من المناطق الشمالية بعد، نعمل على تعميق الإنجاز وضرب المزيد من الكتائب".