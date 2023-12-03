الحوثيون يفجرون الأوضاع في مأرب وشبوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية في عدد من الجبهات بمأرب وتعز، وسط تحشيد واسع لعناصرها والدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه جبهات مأرب المحافظة الغنية بالنفط.

وحذرت الحكومة الشرعية من مغبة إقدام الميليشيات على تفجير الأوضاع عسكريا، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد واستحداثات في جبهتي مأرب وشبوة، والذي ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي جراء سنوات الحرب والانقلاب.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن التقارير الميدانية تكشف أن ميليشيات الحوثي تخطط لشن عملية عسكرية في محافظتي مأرب وشبوة، عبر تنفيذ عملية الكماشة ضد مدينة مأرب من جبهتي العلم شمال المحافظة، وجبهة البلق الشرقي، وحريب جنوب المحافظة، بالتزامن مع هجوم واسع على مديريات بيحان وعين وعسيلان ومرخة العليا ومرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وأشار إلى أن التقارير الميدانية تفيد بأن ميليشيات الحوثي قامت أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر الماضي بعمليات تحشيد إلى جبهات محافظة مأرب، وبدأت بنزع وتفكيك حقول الألغام التي كانت زرعتها في الخطوط الأمامية بعقبة ملعاء غرب حريب، وجنوب وشرق البلق الشرقي والممتدة إلى نجد الحجلا شمال حريب، وجبهة العلم شرق حزم الجوف، كما حصلت على طيران شراعي من إيران، حيث تم تدريب مجموعة من عناصرها على استخدامه.

من جهة أخرى وثق المرصد اليمني للألغام مقتل وإصابة 15 مدنيا في حوادث انفجار ألغام حوثية في أربع محافظات خلال نوفمبر الفائت، وذكر في بيان أن الألغام الأرضية والذخائر والمقذوفات من مخلفات الحرب، تستمر في حصد أرواح مزيد من المدنيين في مناطق واسعة.

وقال المرصد «خلال شهر نوفمبر الفائت رصدنا ووثقنا سقوط 15 ضحية 5 قتلى و10 جرحى في صفوف المدنيين نتيجة الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في خمس حوادث انفجارات وقعت في أربع محافظات (الجوف والبيضاء وتعز والحديدة)”وأضاف «إن “القتلى الذين سقطوا خلال نوفمبر هم أربعة أطفال ورجل مسن”، فيما سقطت أربع نساء وثلاثة أطفال جرحى بعضهم سيتعايشون مع إعاقات مستديمة نتيجة إصاباتهم الخطيرة”.

وأشار المرصد، في بيانه، إلى أن حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات خلال نوفمبر الفائت، تسببت أيضا في تدمير وإعطاب ثلاث مركبات مدنية، ونفوق نحو 13 رأسا من الماشية.

و شدد المرصد على ضرورة تضمين ملف تسليم خرائط الألغام والبدء في تطهير المناطق المأهولة من الألغام والذخائر من مخلفات الحرب ضمن أولويات أي نقاشات بين الأطراف اليمنية، وفي السياق أدى انفجار لغم شمال محافظة الحديدة إلى وفاة مواطن متأثرا بإصابته.

وقالت مصادر محلية إن لغما زرعته ميليشيات الحوثي شمال الحديدة انفجر بمواطن.

مشاهدات يمنية: