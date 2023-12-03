الجيش الصومالي يقضي على 60 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الصومالي أنه تمكن أمس من القضاء على أكثر من 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال عملية عسكرية بمحافظة هيران. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش الصومالي نفذ عملية عسكرية في قرية هلو بعاد التي تبعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي مدينة هلغن الواقعة في المحافظة مما أسفر عن القضاء على أكثر من 60 من العناصر المسلحة. وأدت العملية التي استغرقت ساعات طويلة وما تزال مستمرة إلى تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة لعناصر التنظيم الإرهابي.

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