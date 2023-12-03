شكرا لقرائتكم خبر الكويت تهدد بملاحقة متداولي أخبار صحة أمير البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوحت النيابة العامة في الكويت باتخاذ إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل من يتداول أخبارا عن صحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أو ترتيب بيت الحكم.

وقالت النيابة العامة في بيان «إنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت، تنشر أو تذيع أو تتناول، بأي وسيلة مهما تكن، ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت» حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع البيان «رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة».

وأكد البيان أن أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذرعين بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر.

من جهته، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، «إن الوضع الصحي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ما زال مستقرا بفضل من الله عز وجل ومنته».