المصريون بالخارج ينهون جولة التصويت الرئاسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت في التاسعة من مساء أمس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين في الخارج، حيث جرى الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، على مدار 3 أيام. وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، عدم وجود أي شكاوى في غرفة عمليات الوزارة خلال الانتخابات التي خاضها 4 مرشحين، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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