إسرائيل تعترف بمقتل اثنين من جنودها

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وكشف في بيان عن إبلاغ عائلات اثنين من جنوده بوفاتهما، حيث قتل رقيب يبلغ من العمر (20 عاما) الليلة الماضية متأثرا بجراحه خلال معركة يوم 14 نوفمبر الماضي شمال قطاع غزة، كما أشار إلى مقتل جندي آخر خلال معركة في وسط قطاع غزة الليلة الماضية.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه بهذا الإعلان يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من بدء الحرب الحالية في غزة إلى 398 شخصا.
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