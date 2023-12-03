بريطانيا تساعد في البحث عن الرهائن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن لندن تدعم إسرائيل في بحثها عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة. وأعلنت الحكومة البريطانية «دعما لنشاط إنقاذ الرهائن المستمر، سوف تسير وزارة الدفاع البريطانية رحلات مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، تتضمن العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة». وأضاف البيان أن طائرة المراقبة غير مسلحة، وسوف تستخدم فقط لتحديد مكان الرهائن، وسوف يتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط للسلطات المعنية.

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