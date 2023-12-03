استهداف قاعدة أمريكية في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المقاومة العراقية فجر أمس أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عسكرية عراقية في مطار أربيل بإقليم كردستان، تضم قوات أمريكية. وذكر بيان «ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة»، وأوضح البيان أن عملية القصف أصابت هدفها بشكل مباشر. وأوقفت المقاومة هجماتها خلال فترة الهدنة لتبادل الأسرى والمحتجزين المدنيين بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية.

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