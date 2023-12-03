انت الان تتابع خبر الكشف عن إرسال سفن حربية وغواصة إلى البحر الأحمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمراقبة أنشطة إيران في المنطقة، وأكدت أن إسرائيل تنسق تحركاتها مع الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن "سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس".

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.