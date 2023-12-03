شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين: 135 سفينة صينية تحتشد حول منطقة متنازع عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم الأحد أنه رصد أكثر من 135 سفينة "ميليشيا بحرية" صينية "تحتشد" حول شعاب وايتسون المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأمر مستشار الأمن القومي إدواردو أنيو خفر السواحل بتسيير دورية بحرية لتحدي وتوثيق ما أسماه "الوجود غير القانوني" للسفن الصينية في المنطقة، والمعروفة في الفلبين باسم جوليان فيليبي ريف، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تستجب السفن للاتصال اللاسلكي، حسبما قال خفر السواحل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بيانه.