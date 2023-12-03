الجامعة العربية تؤكد دعمها للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت جامعة الدول العربية دعمها ومؤازرتها للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وتطلعها إلى استقرار الأوضاع في القطاع، بما يُمَكّن من تنفيذ عمليات تدخل لمصلحة ذوي الإعاقة، خاصة أن عددهم قد زاد بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية)، في بيانها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من عمليات غير إنسانية بشكل وحشي وغير مسبوق؛ مازالت تؤدي إلى تزايد أعداد الشهداء والمصابين، وأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، التي لا يمكن حصرها أو تصنيفها، نظرًا لصعوبة التدخل والوصول لهم.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يمكن من تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، الذي أقرته القمة العربية في دورتها الـ(32) بالمملكة العربية السعودية .

ودعت الجامعة العربية، مؤسسات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، والتحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى البدء بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لإعداد التصورات والتدخلات اللازمة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وجميع الخليج 365 المنكوبة في الدول العربية .