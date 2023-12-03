البرهان: لا حلول ستفرض على السودان من الخارج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رغبه السودان في التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدا أنه “لا حلول ستفرض على بلاده من الخارج”.

وقال البرهان، خلال زيارته لولاية الجزيرة ومخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قيادة الفرقة الأولى مشاة، إن “أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة”، مؤكداً عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وأكد “استمرار معركة الكرامة لدحر وهزيمة مليشيا الدعم السريع المتمردة بعزيمة واصرار القوات المسلحة ودعم ومساندة الشعب السوداني”، لافتاً إلى عزم القوات المسلحة على تطهير الوطن وبسط الأمن وتحقيق السلام، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ورحب البرهان بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، قائلا: “لا نريد مبعوثاً ينحاز لفئة أو مجموعة وإلا سيكون مصيره مثل فولكر بيرتس، بل نريد بعثة محايدة تسهم في استقرار وأمن السودان ووحدته”.

وتستضيف مدينة جدة السعودية مفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمشاركة أمريكا والاتحاد الأفريقي و”إيقاد”، لوقف القتال وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ويشهد السودان قتالا ضاريا منذ الـ 15 من أبريل الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين إضافة إلى تشرين ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.