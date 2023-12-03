شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدعي عام فرنسا: منفذ هجوم برج إيفل بايع داعش والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

كشف مسؤول الادعاء المعني بشؤون مكافحة الإرهاب في فرنسا جون فرانسوا أن المشتبه به في تنفيذ هجوم قرب برج إيفل بباريس مساء السبت أعلن مبايعته لتنظيم داعش.

وأضاف ريكار في مؤتمر صحافي يوم الأحد أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما أعلن ذلك في تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ريكار إن التحقيق الحالي يتعلق بتهم القتل والشروع في القتل على صلة بمنظمة إرهابية.

مقتل سائح

ولقي سائح ألماني حتفه وأصيب اثنان، أحدهما بريطاني، في هجوم لمسلح بسكين ومطرقة قرب برج إيفل مساء أمس السبت وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “هجوم إرهابي”.

بدوره قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين للصحفيين أمس إن الشرطة ألقت القبض سريعا على الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما باستخدام مسدس صاعق.

وأضاف أن المشتبه به سبق وأن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في عام 2016 بتهمة التخطيط لهجوم آخر وهو مدرج على قائمة مراقبة أجهزة الأمن الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

وهاجم الرجل زوجين من السائحين الألمان بسكين في كواي دي جرينيل، على بعد أمتار قليلة من برج إيفل، مما أدى إلى إصابة الزوج بجراح قاتلة.

وطاردته الشرطة بعد ذلك بينما هاجم شخصين آخرين، أحدهما البريطاني، بمطرقة في أثناء المطاردة قبل إلقاء القبض عليه.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “ندعم رجلا بريطانيا أصيب في باريس ونحن على تواصل مع السلطات المحلية”.

وفتح المدعون العامون الفرنسيون لمكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث، وسيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأحد.

يأتي الحادث الذي وقع في وسط باريس قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية، وقد يثير تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

وتخطط العاصمة الفرنسية لإقامة حفل افتتاح غير مسبوق على نهر السين قد يجذب ما يصل إلى 600 ألف متفرج.