حزب رئيس الوزراء الهندي يفوز في انتخابات محلية

ابوظبي - سيف اليزيد - حقّق الحزب الحاكم في الهند، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فوزا كبيرا على المعارضة في الانتخابات التي أجريت في ثلاث من الولايات الرئيسية في وسط البلاد، وفقا لنتائج أعلنت الأحد، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.

وتعزّز الانتصارات في ثلاث من الولايات الخمس التي صوّتت في نوفمبر وضعية حزب «بهاراتيا جاناتا» (حزب الشعب الهندي) ومودي الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد عشر سنوات في السلطة.

يعّد مودي المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثالثة على التوالي العام المقبل في أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

وانتزع حزب «بهاراتيا جاناتا» ولايتي «تشاتيسغاره» و«راجستان» من المعارضة، واحتفظ بولاية «ماديا براديش».

وفاز حزب المؤتمر المعارض بولاية «تيلانغانا الجنوبية» متغلبا على حزب إقليمي في حين أن فرز الأصوات في ولاية «ميزورام»، الواقعة في شمال شرق الهند، سيجرى الاثنين.

وقال مودي، في خطاب ألقاه في مقر بهاراتيا جاناتا في نيودلهي بعدما بيّنت النتائج فوز الحزب في الولايات الثلاث، إن «انتصار اليوم تاريخي»، متوجها بالشكر إلى «الشعب على دعمه» ومشيدا ب«سياسة الحوكمة والتنمية التي نعتمدها في الهند».