شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: لا تجاوزات خلال اليوم الثالث لتصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير صادر عن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج بحملة المرشح فريد زهران إنه لم يأت إليهم أى تجاوزات خلال اليوم الثالث من تصويت المصريين بالخارج، كما أشاد ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر أمس بشأن التجاوزات التي قالت الحملة إنها رصدتها خلال اليوم الثانى من التصويت.

وقال التقرير :"توالى تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي وتابعت غرفة عمليات الحملة من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم إجراءات التصويت وتلقت عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين.

وتنوه الحملة إلى أنه لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه بالأمس، الأمر الذي تشيد معه الحملة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته بالأمس في هذا الصدد".

وأضاف :"وبإصدار هذا التقرير يكون قد انتهى المصريون في معظم دول العالم من الإدلاء بأصواتهم.

وسوف تصدر الحملة تقريرًا نهائيًا عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل".