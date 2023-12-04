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غدا.. مؤتمر جماهيرى حاشد لحزب المؤتمر بمحافظة الشرقية لدعم "السيسى"

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القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في تمام الساعه الخامسة مساء غدا الإثنين، بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، تحت عنوان "في حب مصر".

 

ويشارك في المؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية، والهيئة البرلمانية لنواب محافظة الشرقية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتى بدأها بمؤمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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