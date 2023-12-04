شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنسيقية: حشود المصريين أمام السفارات ولا مخالفات انتخابية مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، الثالث والأخير، وتابعت الغرفة لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وأضافت أنها لم ترصد أي مخالفات في اليوم الثالث حتى الآن، وأن عملية التصويت تسير بانتظام حتى اللحظات الأخيرة وغلق باب التصويت في العديد من الدول، وتابعت الغرفة تيسير كل الإجراءات من قبل السفارات والقنصليات المصرية للتسهيل على الناخبين في عملية التصويت والدخول والخروج.

وتابعت: "وتتراوح نسب الإقبال ما بين إقبال كبير في بعض الدول وبالأخص الدول العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وقد تلاحظ توافد فئات متنوعة من الناخبين (الشباب – المرأة – الرجال ) في شتى اللجان، وتلاحظ تواجد أسر الناخبين في دول الخليج العربي وتواجد أطفالهم معهم، كما تلاحظ إقبال كبير على اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، وقد مدت السفارة المصرية بالرياض التصويت لمدة ساعة نظرًا لتزايد الإقبال".

ورصدت غرفة عمليات التنسيقية تزايد الإقبال في اليوم الثالث في بعض الدول الأوروبية نظرا لأن اليوم عطلة نهاية الأسبوع، كما أن هناك بعض الدول شهدت ضعف الإقبال بسبب سوء الأحوال الجوية. وتابعت الغرفة غلق باب التصويت في أغلب دول العالم في اليوم الثالث والأخير.

وستواصل الغرفة انعقادها بشكل دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة دول العالم حتى انتهاء التصويت و غلق الصناديق في التاسعة مساء وفقًا لتوقيت كل دولة.

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها وتقوم التنسيقية بمتابعة 28 دولة من خلال 100 متطوع.