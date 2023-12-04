شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: ندعم الموقف المصرى الرافض للتهجير على المستوى الرسمى والشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب التجمع دعمه الكامل للموقف المصري التاريخي - رسميًا و شعبيًا - والذي عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنه بمنتهى القوة والوضوح، برفض المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، و تصفية القضية الفلسطينية.

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الموقف المصري الثابت اكتسب مصداقية على مستوى العالم، ونجح عبر الجهود الدبلوماسية في انتزاع مساندة دولية ملحوظة ضد التهجير، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لخلخلة الوضع الديموغرافي للسكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتقد " فؤاد " التواطؤ الأمريكي الواضح مع إسرائيل، لافتًا إلى الموقف المعلن للرئيس جو بايدن برفض تهجير الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه يساند وزير الخارجية أنطوني بلينكن علانية، آلة الحرب الإسرائيلية لاستمرار عدوانها على غزة، وتحويل القطاع إلى قطعة من الجحيم ، لدفع الفلسطينيين للهجرة أمام استحالة الحياة هناك.

وشدد مساعد رئيس التجمع على ثقة الحزب في قدرة الدولة المصرية على إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي لمصر التزامًا بالخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي في هذا الشأن.