مركز الملك سلمان للإغاثة دشن "مشروع كنف" في في لبنان للعام 2023

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع كنف في في لبنان للعام 2023م بالشراكة مع جمعية الأيادي البيضاء، ويهدف المشروع الى توزيع قسائم شرائية للحصول على الكسوة الشتوية من المحلات التجارية التي تم التعاقد معها، ويستفيد من المشروع أكثر من 31 ألف فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع اللبناني المضيف في مختلف المناطق.

;lh واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع ربطتين خبز يوميا لعائلات اللاجئين المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، ويستفيد منه 12,500 أسرة بواقع 62,500 فرد.

كما أعلنت فرق جمعية "إسعاف سبل السلام" في المنية في بيان، أنها نفذت 86 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى والمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 من وإلى المستشفيات ومعالجة الحروق، "في إطار الجهود التي تبذلها بالتعاون مع بلدية المنية، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشرافه".

وأشارت الى أنه "لم يتم تركيب أي جهاز أوكسجين هذا الأسبوع لمرضى مصابين بالفيروس، ضمن مهام الإستجابة للجائحة في المنية والجوار." وأفادت انها أعارت أسرّة وأجهزة طبية لمساعدة المرضى والمصابين".