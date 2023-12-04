بيار بوعاصي: قلنا للو دريان نريد التمديد لقائد الجيش فالمؤسسة العسكرية لا تشبه اي من المؤسسات الأخرى

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بوعاصي الى اننا "بالمبدأ ضد التمديد، لكن ثمة ظروف إستثنائية في ظل حكومة لا تجتمع ومجلس نواب معطل وفراغ في رئاسة الجمهورية، وبغياب رئيس الجمهورية وهو الرئيس الاعلى للقوى المسلحة لا يجوز تعيين قائد جديد، فماذا سيتبقى من المناصب المارونية الأساسية الثلاثة في ظل الفراغ في بعبدا وعدم وجود حاكم مصرف لبنان أصيل؟".

واكد بو عاصي في حديث تلفزيوني، بان "هدفنا ليس خدمة العماد جوزف عون بل تأمين المصلحة الوطنية العليا، والموقف العوني الرافض للتمديد له يأتي إما للتخلص من شخص العماد جوزف عون أو للإتيان بقائد جيش مطواع بيد رئيس التيار جبران باسيل".

واردف "نحن من قلنا للموفد الفرنسي جان ايف لو دريان نريد التمديد لقائد الجيش فالمؤسسة العسكرية لا تشبه اي من المؤسسات الأخرى من حيث المهام الملقاة على عاتقها، نحن لا نتلقى أوامر من احد و"ساعة لي بدنا بمنعمل كفين لأي كان" ولكن هذا ليس بمرجلة، فهل المطلوب ان نعادي أكثر دولة ما زالت مهتمة بلبنان؟".