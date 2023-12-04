زلزال قوته 6.8 درجة يهز مينداناو بالفلبين

اعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز جزيرة مينداناو في الفلبين مساء اليوم الأحد (في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي).
وذكر النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية تسونامي أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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