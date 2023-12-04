متحدث عسكري اسرائيلي: لا صلة لإسرائيل بسفينتين تعرضتا لهجوم اليوم في البحر الأحمر

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري الى إن السفينتين اللتين قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمتهما في البحر الأحمر اليوم الأحد لا تربطهما أي صلة بإسرائيل.

واوضحت هاغاري للصحفيين في تل أبيب، "السفينتان التجاريتان اللتان تعرضتا لإطلاق صواريخ اليوم لا علاقة لهما بدولة إسرائيل". وأضاف "سأكرر ما قلت حتى يكون الأمر واضحا: لا علاقة لهما بدولة إسرائيل". وقال "تعرضت إحدى السفينتين لأضرار جسيمة، وهي في محنة ويبدو أنها معرضة لخطر الغرق، بينما تعرضت السفينة الثانية لأضرار طفيفة".

وأضاف أن ناقش هذه الوقائع مع القيادة المركزية الأميركية والأسطول السادس الأميركي قبل إدلائه بهذه الإفادة الصحفية.

وحمل هاغاري أيضا إيران، التي تدعم الحوثيين، مسؤولية هذه الهجمات.

وذكرت جماعة الحوثي أن قواتها البحرية استهدفت السفينتين الإسرائيليتين "يونيتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ بحري.