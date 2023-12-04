المقاومة الاسلامية في العراق تنعى 5 من مقاتليها في المعركة ضد الاحتلال الاميركي

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، بانه "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية في العراق كوكبةً من خمسة شهداء، ليلتحقوا بقافلة النور، (فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)، الذين ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأميركي في العراق".

ولفت البيان الى انه "في الوقت الذي تؤكد فيه المقاومة ثباتها واستمرارها في مواجهة الأعداء، تتوعد قواتهم المحتلة للبلاد بالمزيد من الضربات الموجعة حتى إخراجها مذلولة مدحورة من أرض المقدسات".