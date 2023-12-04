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بقوة 6.8 درجة.. زلزال جديد يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز جزيرة مينداناو في الفلبين مساء الأحد "في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي".

وقال النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.

زلزال الفلبين

وضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر نفس الجزيرة اليوم الأحد.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مساء اليوم، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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