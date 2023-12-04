شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6.8 درجة.. زلزال جديد يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز جزيرة مينداناو في الفلبين مساء الأحد "في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي".

وقال النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.

زلزال الفلبين

وضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر نفس الجزيرة اليوم الأحد.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مساء اليوم، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.