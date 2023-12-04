مقتل 60 إرهابياً بعملية عسكرية وسط الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل أكثر من 60 إرهابياً من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مشتركة نفذها مع الشركاء الدوليين بمحافظة «هيران» وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الجيش الصومالي قوله في بيان، إن «العملية العسكرية جرت في قرية «هلو بعاد» بمحافظة «هيران» واستغرقت ساعات طويلة وما تزال مستمرة.

وأوضحت الوكالة أن العملية أدت إلى تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للإرهابيين.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان، إن العملية استهدفت قيادات إرهابية كانوا يتحصنون في القرية ويستعدون للتحرك إلى أجزاء من وسط الصومال.

وأضافت أن «الجيش والشركاء الدوليين دمروا أيضاً آليات عسكرية وعربات تحمل أسلحة ومتفجرات».

ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملياته العسكرية للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» بوسط وجنوب الصومال.