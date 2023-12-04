نيجيريا تدعو المجلس العسكري بالنيجر للإفراج عن الرئيس المعزول

ابوظبي - سيف اليزيد - لاغوس (وكالات)

دعت نيجيريا التي تتولى حالياً رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم والسماح له بمغادرة البلاد، وفق ما أفاد وزير الخارجية النيجيري.

وبازوم محتجز مع زوجته وابنه في مقر إقامته الرئاسي في نيامي، منذ إطاحته بانقلاب عسكري في 26 يوليو. وقال الوزير يوسف توغار: «نطالبهم بالإفراج عن محمد بازوم لكي يتمكّن من مغادرة النيجر».

وتابع: «بذلك لن يكون قيد الاحتجاز، سيتوجه إلى بلد ثالث يكون قد تم الاتفاق عليه»، مضيفاً «ثم، نبدأ الحديث عن رفع العقوبات».

ويحكم النيجر منذ انقلاب 26 يوليو نظام عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد لوّحت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وهو ما لم تفعله، وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على النيجر.

وقال الوزير: «الفرصة سانحة، نحن مستعدون على الدوام ومنفتحون على الاستماع إليهم، الكرة في ملعبهم».