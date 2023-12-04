الثلوج تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطار في أمستردام

ابوظبي - سيف اليزيد - أمستردام (وكالات)

أُلغيت أمس، عشرات رحلات الطائرات من وإلى مطار «سخيبول» في أمستردام بسبب تساقط ثلوج كثيف. وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار «سخيبول» بإلغاء حوالي 150 رحلة قادمة ومغادرة.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، المستخدم الرئيسي للمطار، إنها ألغت 65 رحلة متجهة إلى أوروبا في فترة العصر والمساء.

وفي النمسا، تعاني ما لا يقل عن 200 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء بعد هطول ثلوج كثيفة، بحسب ما قالته الشركات المقدمة لخدمة الكهرباء. قالت شركة «انيجري شتيرمارك» المقدمة لخدمة الكهرباء إن «عمود جهد عال انهار في ولاية ستيريا، مما أدى لانقطاع الكهرباء في مناطق بالولاية الواقعة جنوب شرق البلاد».

وكانت الشركة قد أوضحت أن 265 محطة فرعية توقفت عن العمل أيضاً. وتعاني الآلاف من الأسر من انقطاع الكهرباء في ولاية النمسا العليا على الحدود الألمانية. وقالت السلطات: «إن شبكات الهواتف المحمولة انهارت أيضاً في ولاية ستيريا».