محاكمة صيدلي المنوفية المتهم بالتسبب في وفاة مريض بـ "حقنة البرد".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة صيدلي في أشمون بالمنوفية لاتهامه بالتسبب في وفاة مريض بـ "حقنة البرد"، ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون مسجلًا بنقابة الأطباء، وصرف تذكرة طبية دون ترخيص.

واتهمت النيابة العامة، "أسامة. م"، صيدلي، بأنه أعطى مواد ضارة للمجني عليه "عماد نبيل" عمدًا، وحال شعور الأخير ببعض الإعياء توجه للصيدلية الخاصة بالمتهم وأحضر له "أسامة" محلولًا دوائيًا واضعًا به مضادات حيوية وثبت كانيولا طبية بيده ليتمكن من إعطائه المحلول، فأحدث به "إصابات أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله.. ولكنّ إعطاءه تلك العقاقير أفضى إلى موته"- بحسب النيابة العامة.

واتهمت النيابة الصيدلي بمزاولة مهنة الطب بغير ترخيص، وذلك بأن وصف أدوية لمريض دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة.

وقبل وفاة "عماد"، استمعت النيابة لأقواله في المستشفى، وقال إنه وعلى إثر شعوره بحالة إعياء، توجه للصيدلة الخاصة بالمتهم ووصف حالته الصحية والأعراض التي يشعر بها، فأحضر المتهم محلولا دوائيا، وأضاف إليه مضادين حيويين، وثبت كانيولا طبية بيده ليتمكن من تناول المحلول وما يحويه من عقاقير.

وأردف أنه عقب مرور مدة زمنية تقدر بحوالى ساعتين من إعطائه المحلول، زادت أعراض الإعياء وحدث تورم بجسده واحمرار وارتفاع بدرجة الحرارة، فتوجه إلى المستشفى، واتهم "الصيدلي" بالتسبب فيما آلت إليه حالته وما ظهر عليه من أعراض صحية أدت لتساقط في الجلد وسوء حالته الصحية.