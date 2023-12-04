"العربية اتفرمت".. ننشر صور حادث وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رحل الفنان أشرف عبد الغفور، مساء الأحد، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وبينت الصور الأولية للحادث عن تحطم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور بشكل كامل، نتيجة اصطدام قوي من الخلف تلاه آخر بالرصيف كتب نهاية الفنان أشرف عبد الغفور.

معاينة المباحث الجنائية ورجال المرور كشفت تفاصيل مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم بأكتوبر، مساء الأحد.

المعاينة أثبتت أنه في أثناء سير سيارة تقل الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته امتداد الطريق الدائري، اصطدمت به سيارة من الخلف ليفقد تحكمه في عجلة القيادة.

وكشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل حادث التصادم الذي أسفر عن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في 6 أكتوبر.

وتلقى ضباط قسم أول أكتوبر، بلاغًا من مستشفى زايد التخصصي بوصول كل من عبدالغفور محمد عبدالجواد، وشهرته "أشرف عبدالغفور"، 83 سنة، (متوفى)، وزوجته 70 سنة، مصابة بكسور متفرقة وكدمات بالجسم.

وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري اتجاه الواحات، اصطدمت بهما من الخلف سياره قيادة شاب يدعى "مهند. أ"، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.