شكرا لقرائتكم خبر عن السفير علاء يوسف للتنسيقية: المصريون فى فرنسا شاركوا فى صياغة ملحمة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، فى تصريح خاص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المصريين في فرنسا شاركوا بفاعلية كبيرة فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام مما يجسد حجم إدراكهم للمقتضيات والتحديات فى المرحلة الراهنة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن المصريين فى فرنسا شاركوا فى صياغة ملحمة وطنية بصورة مشرفة، بالرغم من موجة البرد القارس التى شهدتها فرنسا هذه الأيام .

وأشار سفير مصر فى فرنسا، الى أن السفارة فى باريس نظمت على مدار ثلاث أيام ، وقدمت التسهيلات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية اتسمت بالسلاسة ، فضلا عما قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات من تسهيلات وتوفير أجهزة إلكترونية والتى ساهمت فى إخراج الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف ، وفى ظل إقبال كبير وواسع، حيث لم تخلُ اللجنة الانتخابية فى باريس من المواطنين على مدار ساعات عمل اللجنة.

وأوضح السفير علاء يوسف للتنسيقية: أن هناك مشهدان فى الانتخابات الرئاسية كانا لافتين للنظر، وجسدا حجم وعى المصريين وإيمانهم البالغ في انتخاب قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة، متابعا :" المشهد الأول : اصطحاب الأطفال أثناء عملية التصويت ، مما يعكس مدى حرص ومسؤولية الأسر المصرية فى تعزيز الشعور الوطنى لدى الأبناء ، وهويتهم المصرية".

ونوه سفير مصر فى فرنسا، الى أن المشهد الثانى هو حرص الشباب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، مما يجسد حرصهم على تلبية نداء الواجب الوطنى ، فلم يتوانى الشباب عن أداء واجبهم الوطني، وحرصوا على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، كما يوضح مدى إيمانهم بمسئولياتهم الوطنية.

واختتم السفير علاء يوسف حديثه للتنسيقية، أنه بعد الانتهاء من إجراءات فرز الأصوات ، سوف نبلغ النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات.