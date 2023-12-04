شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيال ورا أجيال".. أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم لحظات التصويت بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت مئات الصور الواردة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من معظم دول العالم، لرصد تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، رصدت التنسيقية وفرة كبيرة فى تواجد الأطفال المصريين مع أسرهم في عملية التصويت لاختيار رئيس مصر المقبل، في رسالة قوية للعالم مليئة بالانتماء و الفخر .. و كأنها أجيال تسلم أجيال ولذلك حرص الأهالى على اصطحاب أبنائهم لتعليمهم كيفية مشاركتهم في العملية الانتخابية والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وترصد الصور تواجد فئات عمرية مختلفة من الأطفال حتي سن المراهقة، ورغم عدم أحقية تصويتهم في الانتخابات الحالية، إلا انهم تواجدوا في محيط اللجان، مشاركين أسرهم في عملية التصويت، و مبديين سعادتهم من المشاركة.



أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم



لحظات التصويت بانتخابات الرئاسة



أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم



أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم لحظات التصويت بانتخابات الرئاسة



أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم لحظات التصويت بانتخابات الرئاسة



أطفال مصر بالخارج يشاركون أسرهم لحظات التصويت بانتخابات الرئاسة