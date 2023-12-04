شكرا لقرائتكم خبر عن وسط كثافة الثلوج.. انقطاع الكهرباء عن مقاطعة كمبريا البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقطعت الكهرباء عن أكثر من 2500 شخص في مقاطعة كمبريا البريطانية، إذ قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ بالمقاطعة إنها عملت طوال الليل لإنقاذ السائقين من داخل السيارات المحاصرة وسط الثلوج الكثيفة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن انقطاع التيار الكهربائي جاء بعد تساقط الثلوج بغزارة السبت في كمبريا.

طقس بريطانيا

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن الطقس في جميع أنحاء المملكة المتحدة صباح الأحد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ليلة السبت شهدت أبرد درجات حرارة منذ الشتاء الماضي، حيث جرى تسجيل 5ر12 درجة مئوية تحت الصفر في ألتناهارا في منطقة المرتفعات شمال اسكتلندا.