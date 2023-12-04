شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 28".. إطلاق التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الإمارات الأحد، إطلاق "التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق"، على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقد حاليا بدبي.

ويضم التحالف ثماني منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية، ويهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق بنسبة (80%) عالميا بحلول عام 2050.

وجرى الإعلان عن التحالف، خلال المنتدى الوزاري الذي انعقد على هامش مؤتمر المناخ.

حماية التنوع البيولوجي

وألقى الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، كلمة رئيسة في المنتدى تناول فيها دور قوى إنفاذ القانون في حماية التنوع البيولوجي وضمان التعافي المناخي.

ودعا لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي لمواجهة جميع تداعيات التغيرات المناخية على المجتمعات والأجيال القادمة، من" أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانا واستدامة لمجتمعاتنا وكوكبنا".

مواجهة الجرائم البيئية

وتناول المتحدثون في المنتدى سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون.

واستعرض المتحدثون الجهود الدولية في ملاحقة مهربي وعصابات الإتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من بينها الفلبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.