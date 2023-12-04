شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: الغارات الجوية الروسية على خيرسون "هجمات إرهابية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجمات الروسية في خيرسون، ووصفها بأنها "هجمات إرهابية محضة".

وقال زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المسائي الأحد: "كان هناك أكثر من 20 هجوما روسيًا في منطقة خيرسون في هذا اليوم وحده.. ضربات وحشية في جميع أنحاء المدينة - المنازل والشوارع والمستشفيات".

هجوم مدفعي روسي

ولقي شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرين في هجوم مدفعي روسي على مجمع سكني في مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية نقلا عن الحاكم العسكري الإقليمي رومان مورتشكو.

واستهدف الهجوم على وسط المدينة مستشفيين تعرضا لأضرار محدودة.

وذكرت الإدارة العسكرية بـأن خيرسون كانت هدفا لهجمات روسية متكررة بالمدفعية الإنبوبية وقواذف القنابل وقواذف الصواريخ خلال الأيام القليلة الماضية.