نيجيريا تدعو المجلس العسكري في النيجر إلى إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، إن نيجيريا تدعو إلى إطلاق سراح رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم وإلى السماح للمجلس العسكري بالمغادرة إلى دولة ثالثة.

ونيجيريا هي الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات على النيجر في أعقاب انقلاب يوليو تموز الذي أطاح ببازوم.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تطالب بعودة بازوم فورا إلى الرئاسة، لكن المجلس العسكري أبقاه رهن الاحتجاز ويقول إنه قد يحتاج إلى ما يصل إلى ثلاث سنوات للعودة إلى الحكم المدني.

قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، نطلب منهم إطلاق سراح الرئيس بازوم حتى يسمح له بمغادرة النيجر، للقنوات التلفزيونية المحلية في مقابلة نشرت على موقعها على الإنترنت في نهاية الأسبوع.

لن يكون رهن الاحتجاز بعد الآن، سوف يذهب إلى بلد ثالث متفق عليه بشكل متبادل، ثم نبدأ الحديث عن رفع العقوبات".

وأضاف توغار، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع المجلس العسكري في النيجر.

"كما تعلمون ، الفرصة موجودة. نحن دائما مستعدون وراغبون وقادرون على الاستماع إليهم والكرة في ملعبهم".

وسيجتمع قادة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا في 10 ديسمبر كانون الأول لمناقشة المنطقة حيث أدت الانقلابات منذ 2020 إلى وصول المجالس العسكرية إلى السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.

وفي الشهر الماضي، خلفت محاولة انقلاب فاشلة 21 قتيلا في سيراليون، وهو عضو آخر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لمسؤولين كبار في البلاد.

وأوضح رئيس غينيا بيساو عضو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عمر سيسوكو إمبالو يوم السبت إن العنف الذي شارك فيه أفراد من الحرس الوطني في بلاده هذا الأسبوع كان "محاولة انقلاب".