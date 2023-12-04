أخر موعدللتقديم على برامج التدريب بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (منتهية بالتوظيف)

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالعاصمة السعودية "مدينة الرياض"، برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف للمواطنين السعوديين ممن يحملون شهادة الثانوية العامة والمؤهلات المتوسطة.

وأعلنت الكلية عبر موقعها الإلكتروني أنها فتحت اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣، باب الانضمام في إحدى المسارات "العسكري والمدني"، تدريب ينتهي بالتوظيف في أحد القطاعات العسكرية.

وأوضحت الكلية أن برامج التدريب بها جاءت كالتالي:

1- المسار المدني: صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري: برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة في التالي:

– صيانة إلكترونيات الطائرات.

– صيانة ميكانيكا الطائرات.

– نظم الطائرات بدون طيار .

– ميكانيكا.

– إلكترونيات.

– اتصالات.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران..فترة البرنامج

ولفتت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى أن مدة البرنامج التدريبي تمتد إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

السنة التحضيرية: برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.

سنة الدبلوم المشارك: المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

سنة الدبلوم: دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

ويشمل خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع أحد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية، كما يتميز التدريب بالتالي:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.

4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلب احتياج سوق العمل.

شروط التسجيل في برنامج الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.

3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.

4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

أخر موعد للتقديم على برامج التدريب بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

وكانت الكلية أعلنت بدء التسجيل اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التسجيل بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م.