رانيا يعقوب حول إمكانية إصدار الجنيه الرقمي: يختلف عن البيتكوين بشكل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت رانيا يعقوب خبير أسواق المال، إن العملات الرقمية ليست أمرًا جديدًا، فهناك أكثر من 100 بنك مركزي حول العالم يناقش إصدار العملات الرقمية، وبعض البنوك أصدرتها بالفعل، وذلك خلال تعليقها على الدراسة التي أصدرها البنك المركزي حول إمكانية إصدار الجنيه الرقمية، مشددةً على أن الجنيه الرقمي يختلف بشكل كامل عن البيتكوين، لأن لديه غطاء مقابل إصداره وهناك رقابة عليه.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "اليوان الرقمي يُتداول في الصين، وهناك اتجاه عالمي في منطقة اليورو ليتم إصدار اليورو الرقمي".

وتابعت خبير أسواق المال، أنّ العملات الرقمية أصبحت أحد أهم متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي خلال العصر الحالي، لأن العملات الرقمية تعتبر أحد أهم أدوات البنوك المركزية في الفترة القادمة على مستوى سرعة تحويلات النقود وتكلفة أقل لنقل النقود ومحاربة غسيل الأموال.