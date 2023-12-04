شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تقتل 20 شخصًا في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم في فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة في منطقة مانيارا شمال تنزانيا.

وأدت فيضانات شديدة نجمت عن ظاهرة النينيو المناخية، إلى مقتل المئات في كينيا والصومال في الأسابيع القليلة الماضية، كما خلفت الأمطار دمارًا كبيرًا في البنية التحتية، مثل الطرق وغمرت بلدات في شرق إفريقيا، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

انهيارات أرضية وفيضانات

وقالت رئيسة تنزانيا سامية حسن في رسالة مصورة نشرتها وزارة الصحة على الإنترنت: "صدمنا للغاية مما حدث، فقد لقى أكثر من 20 شخصًا حتفهم في قرية كاتيش بمنطقة هانانج في مانيارا".

وطالبت رئيسة البلاد الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وغيرهما من الهيئات ذات الصلة، ببذل قصارى جهدها في عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أمطار غزيرة هطلت مساء السبت، تسببت في حدوث انهيارات أرضية في بعض مناطق جبل هانانج، وأن مياه الفيضانات جرفت الماشية.

ويقول علماء إن تغير المناخ يتسبب في حدوث ظواهر مناخية متطرفة أكثر شدة وتكرارًا.