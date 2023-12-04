"أسوشيتد برس": اعتقال سفير أميركي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأنه "تم في ولاية فلوريدا اعتقال مانويل روتشا، وهو سفير أميركي سابق لدى بوليفيا، بتهمة التجسس لصالح السلطات الكوبية".

وأشارت إلى أن "وزارة العدل الأميركية تتهم روتشا بالعمل لترويج مصالح الحكومة الكوبية".

ووفقا للوكالة، عمل روتشا في أعلى منصب دبلوماسي أميركي في الأرجنتين في الفترة من عام 1997 إلى عام 2000. ونوهت بأنه أثناء عمله سفيرا للولايات المتحدة في بوليفيا منذ عام 2002، تدخل بشكل مباشر في السباق الرئاسي لعام 2002.

وبحسب الوكالة، حذر الدبلوماسي المذكور، سلطات بوليفيا قبل عدة أسابيع من التصويت من أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لهذه الدولة إذا تم انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.