افادت ناة "الجزيرة"، عن وقوع "قتلى وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما سقط 3 قتلى وعدد من المفقودين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح جنوبي القطاع".

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